Riverdale, lunga pausa in arrivo per lo show: tutti i dettagli

Nel calendario dell'emittente americana The CW per i prossimi mesi figura un lungo hiatus per una delle serie più popolari del canale, Riverdale.

Anche se la quinta stagione di Riverdale è iniziata da poco più di un mese, l'Archie Gang si prenderà presto una pausa dai teleschermi.

Come annunciato dalla stessa The CW dovrà fare a meno dello show guidato da Roberto Aguirre-Sacasa per ben tre mesi, da aprile a luglio. Ma non temete: a riempire la time slot dedicata a Riverdale ci sarà un nuovo titolo, il reboot della serie Kung Fu con Olivia Liang, Tzi Ma e Kheng Hua Tan, che debutterà il 7 aprile con la sua prima stagione.

Tra le altre serie annunciate per i prossimi mesi, abbiamo finalmente una data di debutto per la sesta stagione di Legends of Tomorrow, programmata per il 2 maggio; la quarta stagione di Dynasty, che arriverà il 7 maggio; e la nuova stagione di In The Dark, che approderà il 9 giugno sulla rete.

La nuova serie tv The Republic of Sarah con Stella Baker e Luke Mitchell debutterà invece il 14 giugno.

Per quanto riguarda il ritorno di Riverdale, dovremo aspettare il 7 luglio per scoprire come si risolverà quale che sia il cliffhanger con cui ci lascerà l'ultimo episodio prima della pausa (perché al 99.9% sarà così che andrà, con qualche assurdo plot twist che ci farà desiderare di arrivare ai mesi estivi con uno schiocco di dita).