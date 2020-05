Riverdale, Marisol Nichols attivista contro la tratta dei minori: 'Il mondo deve sapere'

Negli ultimi quattro anni, Marisol Nichols ha interpretato Hermione Lodge in Riverdale. Forse non tutti sanno, però, che al di fuori del set l'attrice è impegnata a cercare giustizia per i minori sfruttati. Una crociata che la tiene impegnata da ormai cinque anni e che l'ha vista partecipare anche ad azioni sotto copertura con l'FBI.

La rivista Marie Claire ha recentemente parlato di questa storia pubblicando un articolo sull'impegno nel volontariato di Marisol Nichols. A quanto pare l'attrice ha preso parte ad almeno una mezza dozzina di operazioni di polizia, finalizzate alla cattura di pedofili e predatori di minori.

L'interesse per queste tematiche è nato, come ha raccontato la stessa Nichols, recitando in serie come CSI: Crime Scene Investigation e Law & Order: Special Victims Unit. "Mi ha trasmesso un rispetto assoluto per questi ragazzi. Ha suscitato il mio interesse verso il problema della tratta dei minori, facendomi rendere conto di trovarmi davvero dall'altra parte del ventre molle della società."

Nel 2014 l'attrice ha dato vita a Foundation for a Slavery Free World, organizzazione no-profit con la quale ha partecipato a un'operazione sotto copertura ad Haiti, entrando in contatto con i criminali grazie alle sue abilità recitative. Tra le altre cose, ha dovuto interpretare una voce da bambino al telefono per adescare un potenziale pedofilo.

Marisol Nichols ha particolarmente a cuore il tema anche perché, ha raccontato, la sua vita è stata sconvolta dopo aver subito una violenza di gruppo all'età di 11 anni. Di qui la necessità di informare e sensibilizzare in tutti i modi sul tema. "La tua mente ti protegge da così tanto male. Se le brave persone non lo sapranno, tutto ciò continuerà ad accadere, perché le persone per bene sono le uniche che possono fare qualcosa. Ci devi provare, giusto? Anche se non funziona."

