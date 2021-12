Riverdale, il Natale arriva in città nel nuovo fumetto antologico

Le vacanze natalizie sono alle porte e mentre Sabrina Spellman sta arrivando a Riverdale, Archie e i suoi amici stanno celebrando le vacanze anche grazie ad una nuovissima antologia natalizia intitolata Archie's Holiday Magic Special.

Nel nuovo fumetto, di cui potete vedere qualche tavola nella nostra gallery grazie a Comicbook.com, Archie dovrà lottare per decidere chi portare alla Snow Ball, ma riceverà anche la visita di uno spirito guida che lo porterà in un'esplorazione del suo passato, presente e futuro. Il libro presenta storie di Micol Ostow, Michael Northrop e J. Torres, nonché opere d'arte di Gretel Lusky, Arielle Jovellanos e Dan Schoening con colori di Matt Herms e testi di Jack Morelli.



"Sono così grato per il meraviglioso talento che ha collaborato al nostro secondo titolo antologico nell'ambito del nostro nuovo piano editoriale: Micol, Michael, J, Gretel, Arielle, Dan, Matt e Jack sono persone davvero dotate che hanno dato vita a queste storie in modi anche meglio di quanto immaginassimo", ha affermato il direttore editoriale senior di Archie Comics Jamie Rotante. "Non è solo un libro per le vacanze, è davvero un bel fumetto di Archie in tutto e per tutto che sarà un piacere per qualsiasi lettore, giovane o vecchio".



Una delle cose che rende il libro ancora più speciale è l’inclusività, infatti verrà celebrato anche Hanukkah. “Siamo entusiasti non solo di poter raccontare una storia di Natale, ma anche di Hanukkah", ha detto Rotante. "L'inclusione è della massima importanza qui ad Archie, e siamo così onorati di avere Micol che crea una storia così bella e divertente per la stagione".



"Ogni storia in questa antologia rappresenta un'era diversa nella vita di Archie", ha aggiunto Rotante. "J è il maestro della narrazione di Little Archie e la bellissima arte animata di Gretel cattura perfettamente l'esperienza del bambino. Micol capisce così bene le voci dei personaggi adolescenti che è stato un gioco da ragazzi farle gestire la storia di Archie di oggi, e la vivace vita di Arielle bilancia così bene l'umorismo. E Michael e Dan hanno inchiodato l'atmosfera tipica del film natalizio del futuro Archie, con alcuni momenti di risate e arte espressiva. Questo è il regalo perfetto per ogni fan di Archie."

Ecco la sinossi del fumetto: È la vigilia di Natale a Riverdale ed è quasi ora dell'annuale Snow Ball, ma Archie non può ancora scegliere chi dovrebbe essere la sua ragazza: Betty o Veronica? È sempre stato così indeciso? Lo sarà sempre? I suoi difetti lo lasceranno solo? Tutto cambia quando uno spirito guida appare per aiutarlo a navigare in queste domande ed esplorare il suo passato, presente e futuro in tre racconti distinti. Questo racconto natalizio sincero e divertente si rifà alle classiche storie di vacanza come It's a Wonderful Life, mescolato con il massimo del sentimentalismo di un film natalizio di Hallmark.



Date un'occhiata anche al promo di Riverdale 6 che ci anticipa il crossover con Le Terrificanti avventure di Sabrina.