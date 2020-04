Riverdale: nuove alleanze e vecchie conoscenze nelle immagini ufficiali dell'episodio 4x18

The CW ha diffuso in rete una serie di nuove immagini ufficiali dedicate a "Chapter Seventy-Five: Lynchian", l'episodio 18 della quarta stagione di Riverdale in arrivo sul network la prossima settimana.

Le foto, che potete trovare nella galleria in calce alla notizia, offrono un nuovo sguardo al bromance tra Archie Andrews (K.J. Apa) e Betty Cooper (Lili Reinhart) che ha impazzato sul web dopo la messa in onda della puntata musical.

Troviamo inoltre il ritorno di Ethel Muggs (Shannon Purser), che vediamo impegnato in una conversazione con Jughead Jones (Cole Sprouse), e delle nuove immagini dedicate a Kevin Keller (Casey Cott), Toni Topaz (Vanessa Morgan), Fangs Fogarty (Drew Ray Tanner) e Reggia Mantle (Charles Melton).

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio: "Jughead e Charles (la guest star Wyatt Nash) seguono una nuova pista dopo che il contenuto dell'ultima videocassetta prende una svolta sinistra. Nel frattempo Kevin, Reggie e Fangs portano il loro ultimo business ad un nuovo livello, mentre Cheryl e Veronica devono affrontare una nuova minaccia. Finalmente, Archie e Betty pensano ai loro prossimi passi."

La puntata 4x18 di Riverdale andrà in onda su The CW il 29 prossimo aprile. Per altre notizie sulla serie, la cui produzione è in pausa per via dell'emergenza Coronavirus, vi rimandiamo al commento di Lili Reinhart alle polemiche sulla scena del bacio e vi ricordiamo che, secondo alcune indiscrezioni, il cast di Riverdale ha firmato per altre tre stagioni.