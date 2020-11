Riverdale, il nuovo poster potrebbe anticipare un crossover con Sabrina?

Sì lo sappiamo: un crossover tra Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina era in programma prima della cancellazione della serie Netflix, ma a seguito di quest'ultimo evento è stato impossibile procedere. Eppure...

È il sito DigitalSpy ad avanzare l'ipotesi, in luce di quanto emerso dall'ultimo poster promozionale di Riverdale.

"Nulla resta sepolto per sempre..." si legge infatti sul nuovo poster della quinta stagione di Riverdale, che intanto sfoggia anche una mano che fuoriesce dal sottosuolo.

Che cosa vorrà mai dire? Potrebbe avere a che fare con la presunta morte di un personaggio principale dello show?

Se così fosse, chi può dire che come mossa a sorpresa non siano state chiamate in causa le streghe di Greendale?

Ok, di cose assurde in quel di Riverdale ne sono accadute abbastanza anche senza l'aiuto di Sabrina e compagni, ma se ci pensiamo, sarebbe addirittura più sensato (e decisamente più sorprendente, visto che ormai i fan si erano arresi all'idea) far fare una capatina (o per meglio dire, un'altra) alla streghetta dall'altro lato di Sweetwater River per dare una mano alla gang di Archie in quella che si presume essere una situazione piuttosto spinosa...

La quinta stagione di Riverdale debutterà il 20 gennaio su The CW, mentre la quarta e ultima parte de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina sarà disponibile dal 31 dicembre su Netflix, e prima di allora sarà difficile dire quanto effettivamente plausibile possa essere questa teoria.