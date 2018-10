Riverdale: il nuovo poster della terza stagione promette misteri ancora più oscuri

A pochi giorni dall'uscita della terza stagione di Riverdale, Netflix, che si occupa della sua distribuzione internazionale, ha diffuso un nuovo suggestivo poster dello show. Potete trovarlo in calce alla notizia.

Basato sui personaggi della Archie Comics, Riverdale prodotto da Warner Bros. Television e CBS Television Studios, in associazione con la Berlanti Productions. La terza stagione della serie debutterà il 10 ottobre su The CW, mentre non si hanno ancora notizie per quanto riguarda la release italiana.

Dopo che la stagione 2 di Riverdale si è conclusa con Archie incastrato e arrestato per l'omicidio di Hiram Lodge (Mark Consuelos), il trailer del San Diego Comic-Con dello scorso mese ha confermato un salto temporale per la terza stagione. La clip ha mostrato Archie e i suoi amici Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes) e Betty (Lili Reinhart) che si imbarcavano in un viaggio/vacanza per il fine settimana del Labor Day in quella che Archie stesso definiva la "peggior estate di sempre". A giudicare dall'ultimo promo, la terza stagione tornerà a mostrare ciò che è accaduto subito dopo l'arresto di Archie, anche se emergono nuovi pericoli nell'attuale show.

Nel cast della serie torneranno KJ Apa nei panni di Archie Andrews, Lili Reinhart come Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge, Ashleigh Murray in quelli di Josie McCoy, Cole Sprouse come Jughead Jones e Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom, oltre a Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Mädchen Amick, Luke Perry e Vanessa Morgan.