Riverdale omaggia Stephen King nel nuovissimo episodio Musical!

Le nuove immagini dici offrono una sbirciata sul prossimo episodio, a tema musicale, intitolato "Una notte da ricordare": gli adolescenti del serial interpreteranno Carrie: The Musical.

Il trailer dell'episodio di Riverdale della prossima settimana chiarirà quali tra i personaggi si troveranno in pericolo; tra questi Alice Cooper e Cheryl Blossom. La situazione di Cheryl è particolarmente deprimente poiché, alla fine del precedente episodio "Primary Colors", è stata mandata via da sua madre per la terapia di conversione.

La vera anteprima comunque, per gentile concessione di EW, fa vedere alcune immagini che ritraggono il regista dello show Kevin Keller al lavoro con il suo assistente Fangs, così come Archie, Betty, Veronica, Josie e Cheryl che provano tutti lo spettacolo. Cheryl e Alice hanno i due ruoli principali nello show musicale, gli altri quattro personaggi principali di Riverdale hanno anche loro parti abbastanza importanti da essere mostrate. E poi ci sono anche molti degli altri studenti partecipanti, inclusa una persona che sembra essere Ethel Muggs - almeno da dietro.

Carrie: The Musical ha una storia un interessante: basato sul romanzo d'esordio del 1974 di Stephen King, Carrie racconta la storia di una ragazza impopolare vittima di bullismo, sia da piccola che alle superiori, come pure a casa. Alla fine la ragazza si vendica in modo sanguinoso, grazie alle sue incredibili abilità telecinetiche. Il libro è stato anche adattato in due film, uno del 1976 e un altro del 2013, come pure in un film per la TV del 2009. Quando il primo adattamento musicale è arrivato a Broadway nel 1988, è diventato uno dei più grandi flop nella storia di Broadway, chiudendo i battenti in pochi giorni. Un revival off-Broadway del 2012 ha in gran parte riscritto il musical e l'ha migliorato notevolmente, trasformando un ex flop in un successo.

Riverdale continua su The CW con "The Noose Tightens" il 28 marzo alle 20:00. "A Night to Remember" andrà in onda dopo una breve interruzione il 18 aprile.