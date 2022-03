Riverdale è la 'peggior città d'America' nella nuova trama per la Stagione 6

The CW ha diffuso in rete una nuova sinossi ufficiale per l'episodio otto della Stagione 6 di Riverdale, intitolato Chapter One Hundred and Three: The Town. La trama descrive la cittadina che fa da sfondo principale agli eventi della storia come "la peggior città d'America" e non è difficile intuire il perché con il suo carico di segreti e misteri.

Ecco di seguito quanto scritto sulla sinossi ufficiale dell'episodio: "LA PEGGIORE CITTA' D'AMERICA - Dopo aver appreso che Percival Pickens (guest star Chris O'Shea) è il responsabile di un articolo che definisce Riverdale la peggiore città d'America, Archie (KJ Apa) escogita un piano per dimostrare che si sbaglia. Nel frattempo, dopo che il Consiglio Comunale si accanisce sul loro casinò, Veronica (Camila Mendes) e Reggie (Charles Melton) decidono di mettere tutto in regola per andare avanti. Infine, Britta (guest star Kyra Leroux) fa una mossa rischiosa per aiutare Cheryl (Madelaine Petsch)".

La seconda parte della sesta stagione di Riverdale si sta facendo sicuramente attendere, dopo il ritardo nella programmazione di qualche settimana fa. Intanto, per colmare l'attesa, CW ha rilasciato online nuove immagini del prossimo episodio, il numero 101 per la precisione.

"Ci saranno molte cose folli e interessanti per la trama di Toni nella sesta stagione. Abbiamo altre dimensioni", queste le parole dell'attrice di Toni Topaz Vanessa Morgan a Us Weekly. "Sarà molto, molto bello e diverso da qualsiasi altra stagione. Adoro l'aspetto magico delle streghe di tutto ciò. Se credi in altre dimensioni, allora ci sono realtà alternative che accadono tutte nello stesso momento, versioni diverse, risultati diversi, che si svolgono tutti nella tua vita allo stesso tempo", ha continuato Morgan. "Ci credo, e mi sento come se le stessimo toccando. E poi, penso che verso la fine della stagione tutto si unirà, e ti renderai davvero conto di come tutto si relaziona".

La serie tornerà con i nuovi episodi il 20 marzo negli Stati Uniti su The CW.