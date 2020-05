Riverdale: Per il finale di stagione la regista si è ispirata a David Lynch

Avevamo già parlato del finale di Riverdale 4, mostrandovi anche le prime foto scattate sul set. Adesso invece vi presentiamo questa intervista alla regista Madchen Amick in cui ci discute delle influenze sui suoi lavori.

L'attrice interprete di Alice Cooper, la madre di Betty, ha vestito per la prima volta i panni della regista, girando l'episodio conclusivo della quarta stagione. Come ha ammesso lei stessa ha preso molta ispirazione dai lavori di David Lynch e in particolare da "Twin Peaks", serie nella quale ha fatto il suo debutto nel 1990. Nel corso della puntata intitolata "Chapter Seventy-Six: Killing Mr. Honey" vedremo un racconto di Jughead prendere vita, così Madchen Amick ha voluto omaggiare altri grandi registi del cinema, ispirandosi a "Citizen Kane", perché "Credo che Jughead si sia ispirato agli scrittori classici", intendendo con questa frase gli autori attivi nella prima metà del novecento.

L'episodio andrà in onda il prossimo 6 maggio, ricordiamo che Riverdale è stata conclusa in anticipo, la quarta stagione infatti sarebbe dovuta essere composta da altre tre puntate, rimandate a data da destinarsi a causa dell'emergenza Coronavirus. Se siete dei fan dello show prodotto da The CW non disperate, in quanto la serie è stata rinnovata per una quinta stagione, che ci mostrerà la fine dell'ultimo anno scolastico dei protagonisti.