Riverdale, perché QUELLA coppia non è finita insieme? Parla lo showrunner

Dopo il finale della Stagione 7 di Riverdale, che ha sancito la conclusione della serie di The CW dopo otto anni di programmazione, abbiamo scoperto che tutti i personaggi principali hanno continuato a vivere le loro realtà alternative nel passato dov'erano stati catapultati. Lo showrunner ha quindi parlato del destino di una particolare coppia.

Il finale della serie Riverdale ha sconvolto gli spettatori con la rivelazione che Archie, Betty, Jughead e Veronica hanno trascorso l'ultimo anno di liceo in un quartetto poliamoroso. Ma una parte di quel quartetto è rimasta stranamente irrisolta. Nei flashback abbiamo visto che Betty ha fatto sesso con Archie e con Jughead, Veronica ha fatto sesso con entrambi i ragazzi e Betty e Veronica hanno fatto esperimenti l'una con l'altra. Ma che ne è stato di Archie e Jughead?

"Non abbiamo girato scene di KJ e Cole che si mettevano insieme", ha dichiarato a TVLine lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. Per spiegare il perché, fa notare che ogni altra combinazione carnale all'interno del quartetto era già stata esplorata in qualche misura nello show, ma "non avevamo mai gettato nemmeno il più piccolo seme di una storia d'amore tra Archie e Jughead. Non l'avevamo esplorata e nemmeno accennata, come invece avevamo fatto con tutti gli altri accoppiamenti". Gli sceneggiatori hanno sicuramente preso in considerazione l'idea, ha aggiunto, ma "era come dire: 'È un imbroglio se lo facciamo?'".

In una recente intervista, Aguirre-Sacasa ha parlato nel dettaglio del finale di Riverdale e della scelta di non riportare tutti i personaggi indietro al tempo presente, ma lasciarli cristallizzati nel passato.

"Quindi, ahimè, un'accoppiata Archie e Jughead - #Archhead? - non si è mai realizzata. Ma 'quando mi guardo indietro' - ha ammesso Aguirre-Sacasa - "non sarebbe stato fantastico vedere KJ e Cole che si baciano? Assolutamente sì... Penso che tutti sarebbero stati pronti a vederlo. Penso che Cole e KJ sarebbero stati completamente d'accordo. Chi non avrebbe voluto vederlo?".