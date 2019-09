Riverdale: i produttori affermano che il tributo a Luke Perry sarà molto 'potente'

La première della quarta stagione di Riverdale è dedicata a Luke Perry e al suo personaggio, Fred Andrews, dopo la morte improvvisa dell'attore nel marzo scorso. Roberto Aguirre-Sacasa ha affermato che si tratta di un 'episodio autonomo', tanto che per l'occasione hanno accantonato la parte di riepilogo dell'episodio precedente.

"Quando è finito l'episodio tutti hanno detto:'Sai cosa? non ne hai bisogno'. I produttori volevano anche un po' più di tempo quindi abbiamo eliminato il riepilogo. Volevamo lasciare che l'episodio respirasse un po'".

La protagonista della première sarà Shannen Doherty e sebbene Roberto Aguirre-Sacasa non rivelerà ancora il suo legame con il personaggio di Fred ha ammesso che "Shannen è meravigliosa. Il ruolo non avrebbe la risonanza che sta avendo se non fosse Shannen a interpretarlo. Inoltre l'episodio tributo funge da 'potente momento di catarsi'".



Luke Perry è morto lo scorso 4 marzo in seguito alle consegue legate all'ictus che l'aveva colpito qualche giorno prima e la première sarà un tributo all'attore, come previsto da mesi.

Perry era noto soprattuto per il ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210 e proprio per il personaggio di Fred Andrews in Riverdale. Nel 2019 compare anche nel cast di C'era una volta a...Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino, presentato all'ultimo Festival di Cannes e tra qualche giorno previsto in uscita anche nelle sale cinematografiche italiane, con protagonisti, nel ricco e nutrito cast, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.