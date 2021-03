Riverdale, i produttori anticipano: 'Ci sarà un nuovo crossover con ...'

Come saprete la nuova stagione di Riverdale si sta muovendo all'interno di uno status quo tutto nuovo, con gli eventi della serie ambientati sette anni nel futuro rispetto agli episodi passati.

Con Archie, Betty, Veronica, Jughead e compagnia adesso adulti - e la città di Riverdale in condizioni più difficili che mai - il mondo della serie necessità di tutto l'aiuto possibile ... ed ecco che, secondo un nuovo tweet del co-produttore esecutivo Michael Grassi, presto accoglierà un altro volto familiare di uno degli spin-off.

Il tweet, che trovate in calce, rivela che Bernardo (Ryan Faucett) farà un'apparizione nella serie, dopo essersi fatto conoscere come vigile del fuoco ed ex fiamma di Jorge Lopez (Jonny Beauchamp) sulla serie tv Katy Keene. Questo è il secondo cameo significativo di Katy Keene in Riverdale per la quinta stagione, dopo che KO Kelly (Zane Holtz) aveva sfidato Archie per un posto nell'Accademia navale nella premiere della stagione.

Come ha anticipato lo showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, il salto temporale aprirà il potenziale per ulteriori crossover tra Riverdale e Katy Keene e perfino Le Terrificanti Avventure di Sabrina. "Abbiamo avuto molte discussioni al riguardo, studiando un modo per portare i personaggi da Katy Keene a Riverdale e da Sabrina a Riverdale, e così via. Quindi a questo punto la cosa è più possibile di quanto non sia mai stata."

