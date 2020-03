Riverdale: la produzione si ferma a causa dell'emergenza Coronavirus

A causa delle preoccupazioni riguardanti l'estesa diffusione del COVID-19 (Coronavirus), la produzione della quarta stagione di Riverdale è stata momentaneamente sospesa da The CW, come confermato anche da TMZ.

La notizia è stata data per primo dal corrispondente di USA Today Gary Levin e secondo tale report un membro del cast della serie o della troupe sarebbe entrato in contatto con qualcuno poi risultato positivo al test per il COVID-19. La persona in questione non fa parte della produzione della serie, ma la sospensione dello show è stata decisa per motivi esclusivamente precauzionali. Il membro della produzione entrato in contatto con questa persona, e di cui non è stato rivelato il nome, sta ricevendo già gli adeguati controlli da parte dei medici.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e le strutture mediche a Vancouver (dove stanno girando) per identificare e contattare tutti gli individui che potrebbero essere entrati in contatto con il nostro membro del team", ha dichiarato un portavoce della Warner Bros., che produce la serie in onda su The CW.

Al momento non è chiaro se la momentanea sospensione avrà delle ripercussioni sulla quarta stagione di Riverdale, attualmente in onda sul network. Questa sarà la seconda volta che la produzione dello show viene sospesa, dopo la prima avvenuta a causa dell'improvvisa morte di Luke Perry.

A questo punto della stagione, la narrazione ha recentemente fatto luce sul mistero che circondava la morte di Jughead, rivelando il destino del personaggio e cosa sia effettivamente successo quella notte. Jughead è ancora vivo e si nascondeva dal tempo della sua "finta morte". Nell'episodio viene spiegata tutta la dinamica e anche chi faceva parte di questo gigantesco e misterioso piano, ovvero genitori, amici, tutti, tutto per esporre gli Stonies e andare al cuore dei crimini che hanno realmente compiuto, inclusa la morte di Mr. Chipping (Sam Witwer).

Nella notte, negli Stati Uniti, è stato trasmesso il 16esimo episodio della quarta stagione e il prossimo è programmato per l'8 aprile prossimo, si intitolerà Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town.