Riverdale, i protagonisti nel poster della stagione 5 e le immagini della premiere

A poco meno di un mese dall'uscita negli USA, The CW ha diffuso in rete il poster ufficiale della quinta stagione di Riverdale, che ripartirà il prossimo 20 gennaio con il capitolo 77 intitolato "Climax".

Il poster, che potete trovare in calce all'aritcolo, offre un nuovo sguardo al ritorno dei personaggi di Archie Andrews (KJ Apa), Veronica Lodge (Camila Mendes), Betty Cooper (Lili Reinhart) e Jughead Jones (Cole Sprouse), i quali sono apparsi anche nel trailer ufficiale di Riverdale 5 pubblicato nelle scorse settimane.

Inoltre, grazie a Comicbook.com, possiamo mostrarvi una serie di immagini tratte dalle premiere che mostrano i protagonisti al loro ultimo ballo scolastico di fine anno. Parte delle scene in questione è stata realizzata per la quarta stagione, che però è stata interrotta in anticipo per via della pandemia, così lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha deciso di inserire le sequenze del ballo nel primo episodio del nuovo arco narrativo. Dopodiché, i nuovi episodi faranno un salto temporale di ben 7 anni.

Per quanto riguarda l'Italia, la quinta stagione della serie arriverà come al solito con qualche mese di ritardo: l'uscita è infatti prevista per il 4 marzo 2021 su Premium Stories. Nel frattempo, è stato confermato che la gravidanza di Vanessa Morgan farà parte di Riverdale 5.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai dettagli sulla timeline di Riverdale.