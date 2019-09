Riverdale: è stata pubblicata la prima immagine della quarta stagione

Manca poco più di un mese alla quarta stagione di Riverdale e tra le poche informazioni disponibili sappiamo che la première sarà dedicata a Luke Perry. In attesa di ulteriori novità, però, è stata pubblicata una nuova immagine.

La foto è un'esclusiva di TV Line e potete vederla seguendo il link della fonte in calce all'articolo. Si tratta di una scena notturna in cui compaiono Archie Andrews (KJ Apa), Jughead Jones (Cole Sprouse), Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes), e Reggie Mantle (Charles Melton), in quello che ha l'aria di essere un incontro le cui motivazioni al momento non sono chiare.



I fan sperano di avere risposte sulla sorte di Jughead, soprattutto dopo il finale della terza stagione, che sembra presagire la morte del personaggio. A questo proposito, lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa aveva dichiarato di non poter fornire dettagli specifici e aveva aggiunto:"quello che posso dire è che le cose sembrano davvero disperate per Jughead".



Di sicuro ne sapremo di più grazie al panel che si terrà al Comic Con di New York, in cui verrà fatta una presentazione della nuova stagione e ci sarà una sessione di domande e risposte con i membri del cast e lo stesso Aguirre-Sacasa.



La quarta stagione di Riverdale arriva il 9 ottobre su The CW.