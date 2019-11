Riverdale: nella puntata di Halloween vedremo due personaggi dei fumetti

Dopo i numerosi trailer dedicati a Riverdale, i fan hanno finalmente potuto dare un primo sguardo alla quarta stagione della serie. Inoltre nella giornata odierna andrà in onda la puntata di Halloween, in cui faremo la conoscenza di due personaggi dei fumetti.

Come saprete infatti Archie, interpretato da K.J. Apa, e Mad Dog, con il volto di Eli Goree, decideranno di mascherarsi da supereroi: rispettivamente Pureheart the Powerful e The Shield. I costumi, dallo stile tipico dei fumetti americani degli anni '60, hanno subito colpito l'immaginazione dei fan, che hanno iniziato a cercare altre informazioni sui due personaggi. Scopriamo così che Pureheart ha fatto la sua comparsa nel volume del 1965 intitolato "Life With Archie", fino ad avere una collana dedicata solo a lui chiamata "Archie as Pureheart the Powerful".

The Shield invece è una citazione di un personaggio creato nel 1940, ancora prima della creazione della serie di fumetti da cui è tratta la serie Riverdale. Inoltre si tratta di uno dei primi supereroe di stampo patriottico creati da un'azienda statunitense.

Inoltre i fan della serie prodotta dall'emittente televisiva The CW hanno già potuto vedere la prima puntata dello show, in cui era presente un omaggio a Luke Perry, attore presente in Riverdale e recentemente scomparso.