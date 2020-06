Riverdale: a che punto è la produzione della prossima stagione?

Sebbene gli autori abbiano già anticipato la presenza di un grande salto temporale nella quinta stagione di Riverdale, ancora non è stata svelata la data di uscita vera e propria: viene dunque da chiedersi a che punto siano i lavori sulla serie The CW.

Ebbene, l'emergenza dovuta alla pandemia in corso ha costretto alla quarantena persino la fittizia cittadina di Riverdale, e anche i vari interpreti di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones hanno dovuto rispettare le norme restando confinati all'interno delle loro abitazioni.

Il fatto positivo è che, sebbene le riprese siano state sospese, una parte della produzione ha continuato ad andare avanti: stiamo ovviamente parlando di lavori che non necessitano della presenza di attori, attività che possono essere svolte anche in regime di smart working. Sebbene manchi ancora la parte più importante, è probabile che gli autori stiano spianando la strada per le riprese della quinta stagione, in modo che quando arriverà l'ok le riprese possano essere svolte nel minor tempo possibile per rispettare la tabella di marcia.

Di solito Riverdale debutta ad ottobre e al momento la serie occupa ancora lo slot che va da fine 2020 ad inizio 2021: se tutto dovesse andare per il meglio potrebbe rispettare più o meno questo periodo di lancio, considerando che parte del materiale iniziale è già praticamente ultimato, trattandosi delle puntate finali tagliate dalla quarta stagione.

Nel frattempo le proteste in corso hanno avuto effetto anche sul cast della serie, visto che Vanessa Morgan si è ribellata, dichiarando di essere sottopagata perché di colore, mentre Cole Sprouse è stato arrestato durante una manifestazione a sostegno di Black Lives Matter.