Riverdale: quando esce la stagione 5? Le ultime dal set

Una delle serie più attese nel prossimo futuro è la quinta stagione di Riverdale, un teen drama che ha saputo emanciparsi dagli stereotipi del genere, grazie alla narrazione a tinte dark e i riferimenti a David Lynch. Purtroppo, con la stagione 5 di Riverdale dovremo dire addio a Skeet Ulrich, uno degli attori più amati della serie.

Infatti, il cast di Riverdale è tornato da diverse settimane sul set, la "bolla" di Vancouver, creata da The CW per assicurarsi che uno dei suoi show di punta possa continuare la sua produzione, dopo l'improvvisa chiusura prima della fine della quarta stagione, a causa della pandemia globale di COVID-19.

La prima notizia giunta dal set è che gli attori di Riverdale hanno girato tre episodi "ponte", che permetteranno di unire gli archi narrativi rimasti in sospeso dalla quarta stagione con l'inizio della narrazione legata al quinto ciclo di episodi. Considerando che Skeet Ulrich (insieme a Marisol Nichols) originariamente avrebbero abbandonato la serie dopo la conclusione della quarta stagione, possiamo considerare l'addio dell'attore al set come la probabile conclusione delle riprese degli "episodi ponte".

Un ulteriore aggiornamento sullo stato di avanzamento delle riprese ci è stato offerto da un post su Instagram (che potrete trovare in calce alla notizia) dell'attrice Sarah Desjardins, interprete di Donna Sweett, che ora sappiamo farà il proprio ritorno, a sorpresa, nella prossima stagione di Riverdale. L'arco narrativo del personaggio, infatti, sembrava concluso, ma il malvagio personaggio di Donna creerà ancora dei problemi ai nostri protagonisti, a quanto pare.

E ora? Ora ci aspetta uno degli argomenti più scottanti dell'ultimo periodo riguardo allo show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa, ovvero l'ormai famoso salto temporale di Riverdale per la quinta stagione, che sarà di ben sette anni, e che vedrà la maggior parte degli attori implicati in archi narrativi differenti rispetto a quelli a cui abbiamo già assistito. Inoltre, è stato già presentato un nuovo personaggio che diventerà regolare nella serie: Tabitha Tate sarà interpretata da Erinn Westbrook in Riverdale 5.

Per quanto riguarda la data di uscita? The CW ha già annunciato che, a differenza delle scorse stagioni nelle quali Riverdale aveva avuto ottobre come data di uscita della première (eccetto la prima stagione uscita a gennaio 2017), lo show tornerà sui nostri schermi a partire dal mese di gennaio 2021. Tuttavia, voci di corridoio ancora da confermare, affermano che potrebbe esserci la possibilità di un lieve anticipo nell'uscita del primo episodio (indicativamente, nel mese di dicembre del 2020), se la produzione non subirà ulteriori rallentamenti. Staremo a vedere.

