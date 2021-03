Riverdale, quando finirà la serie TV? Ecco cosa sappiamo

Mentre la quinta stagione di Riverdale si è presa una lunga pausa (tornerà il 7 luglio 2021 con il suo undicesimo episodio), la popolarità dello show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa sta aumentando a dismisura, con sempre più fan desiderosi di scoprire il futuro di Archie, Betty, e di tutti gli altri abitanti della maledetta cittadina.

Abbiamo visto insieme come Lili Reinhart abbia ottenuto la parte di Betty Cooper in Riverdale, ma oggi vogliamo trattare della serie e della sua longevità, per capire per quanto potrebbe ancora andare avanti lo show originale The CW.

Un progetto a lungo termine

Innanzitutto, partiamo con il rassicurare gli appassionati: Riverdale 5 non sarà la sua ultima stagione. La serie è già stata rinnovata dall'emittente americana per un sesto ciclo di puntate, che andranno ancora di più a esplorare il mistero e il male che si aggira tra le vie della "tranquilla" cittadina. Ma, oltre la sesta, possiamo aspettarci altre stagioni?

A quanto pare, almeno un altro arco narrativo sarebbe nei piani di Aguirre-Sacasa, come dichiarato da KJ Apa (interprete di Archie Andrews in Riverdale), che un'intervista con il noto quotidiano LA Times, ha confermato come il suo contratto, al momento, sia garantito fino a una settima stagione del prodotto. Considerando come, salvo clamorose sorprese, il piano originale sarà rispettato, quantomeno sappiamo che assisteremo a Riverdale 7, anche perché attualmente sembra molto difficile che una produzione del genere verrà cancellata, vista soprattutto la sua recente popolarità.

Successivamente, non è comunque detto che il settimo ciclo di episodi sarà l'ultimo. A quel punto, tuttavia, ci sarà da vedere se i produttori, il cast, e l'emittente vorranno continuare a investire nel progetto, anche per gli anni avvenire. Rimaniamo in attesa di novità nel futuro.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione di Riverdale 4, la palla passa a voi: per quanto credete andrà avanti Riverdale? Si spingerà oltre la sua settima stagione? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!