Riverdale: ecco le reaction dei fan a QUELLA scena inattesa dell'ultimo episodio

Le reazioni dei telespettatori sono state molteplici e hanno letteralmente invaso i social network , in molti volevano vedere i due insieme ma, questa unione costringe i fan a porsi molte domande su quella che sarà l'evoluzione della loro relazione nei prossimi episodi. Qualcuno ha espresso tutto il suo dispiacere per Jughead, qualcun altro ha sottolineato come questa scena fosse inattesa mentre altri hanno espresso tutto il proprio disappunto. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.

Tra le altre cose, abbiamo appreso che i Ghoulies hanno iniziato a occupare la vecchia casa di Archie , svolgendovi le loro attività inerenti alla droga. L'edificio è ormai in rovina ma, il ragazzo con l'aiuto di Betty prova a fare irruzione nell'abitazione. Dopo aver scacciato i Ghoulies , i due iniziano a sistemare le cose e, dopo un po' si rende necessaria una doccia. Questa è sicuramente una scena che i fan del "Barchie" aspettavano da tempo ma, la sorpresa è stata veramente grande sorpresa nel vederli insieme in quella che fin qui è stata una delle scene più osè di Riverdale.

Dopo essersi diplomati, i ragazzi di Riverdale hanno preso strade diverse, Archie è andato in guerra, Betty è entrata a far parte dell'FBI, Veronica si è sposata mentre Jughead ha deciso di intraprendere la carriera da scrittore. Gli eventi dell'ultimo episodio hanno spinto i ragazzi a riunirsi per poter sistemare le cose nella loro città natale.

I genuinely feel so bad for Jug #Riverdale — Marta [RIP Luke 🕊💕] (@Martaaaaa) February 18, 2021

Omg 😳🥵🥵🥵🔥🔥🔥 That complete ANNIHILATES any other scene from any other ship #BARCHIETIMEJUMP #Riverdale — Albert (@Albert_E10) February 18, 2021

I’m also v concerned if they cleaned the shower first or... #riverdale pic.twitter.com/RFaeT2VOFR — Emily Longeretta (@emilylongeretta) February 18, 2021