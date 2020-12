Riverdale: ecco le reaction dei fan per il trailer della quinta stagione

Qualcuno invece ha storto un po' il naso alla vista del trailer, che in linea di massima si concentra sulle vicende della passata stagione di Riverdale. Come molti sicuramente ricorderanno, la produzione della quarta stagione della serie è stata interrotta bruscamente a causa della pandemia, lasciando quindi alcuni episodi incompiuti . É naturale insomma, che le storie di Archie e i suoi amici ripartano proprio da dove ci eravamo lasciati e come già avevamo avuto modo di vedere dalle foto promozionali di Riverdale , un avvenimento particolarmente importante sarà il ballo di fine anno . Voi cosa ne pensate di questo trailer? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.

A causa dei ritardi legati alla pandemia di Covid-19 in corso, il teaser include solo filmati dei primi episodi che concluderanno la storyline del liceo per Archie e i suoi amici ma, i telespettatori sembrano essere già molto soddisfatti così. I commenti sui social si sono concentrati soprattutto sulle ship, ovvero sulle coppie che i fan vorrebbero vedere insieme nello show. In particolare molti sono stati i riferimenti a Betty e Jughead e poi a Veronica e Archie (Varchie).

Riverdale season 5 trailer 😍🔥 — 𝓔𝓻𝓲𝓬𝓪 (@ErreMultifandom) December 9, 2020

the riverdale trailer kinda sucked — nyomi ☃︎ (@sapphicmilfz) December 9, 2020

riverdale trailer had me feeling. "oh right, im exhausted from this jibber jabber. but i'll watch it anyway because they be pretty. 🤡" — 🌈🍍just #OUSTUSELESSPOLITICIANS (@justfernandez) December 9, 2020

been a few months since we’ve seen Veronica Lodge, and damn i missed my best girl 🥺 #Riverdale pic.twitter.com/ftN1JDeVFT — lola (@bestgirlcami) December 9, 2020

Sooooo is the time jump still happening? #Riverdale — Nya✨ (@_nyalove14_) December 9, 2020

OMG!!!!! the riverdale trailer looks so good, I can not wait for January. So freaking excited #Riverdale — scarlett| multi-staner (@rucbarpond123) December 9, 2020