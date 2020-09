Riverdale: al via le riprese della stagione 5, l'annuncio di Lili Reinhart e Cole Sprouse

Come per molte altre produzioni, anche i lavori della quinta stagione di Riverdale erano in sospeso da un bel po', ma finalmente gli attori dell'amatissimo spin-off possono ritornare sul set e sugli schermi dei loro fan. A darne l'annuncio lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

L'ideatore della serie TV ha pubblicato poche ore fa dal suo profilo Instagram una foto, che troverete in calce, che lo ritrae insieme ai membri principali de cast: Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Cole Sprouse e Drew Ray Tanner, i quali indossano il loro sorriso migliore.

"Dopo circa 14 giorni di quarantena e mesi di preparazione, la quinta stagione di Riverdale inizierà le riprese domani. Ho trascorso una serata emozionante ricordando i bei momenti passati insieme a queste splendide persone e festeggiando il ventiquattresimo compleanno di Lili Reinhart. Come vola il tempo. Non vedo l'ora di rivedere il resto della banda questa settimana. Siamo pronti", ha scritto Aguirre-Sacasa a commento della foto.

Con una più che lieta coincidenza, il compleanno della star di Riverdale ha dato agli attori e allo showrunner più di un motivo per riunirsi e festeggiare, sperando che non ci siano altri intoppi per cast e tecnici.

