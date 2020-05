Riverdale, rivedremo Hermione Lodge e F.P. Jones nella quinta stagione?

Con le produzioni cinematografiche e televisive bloccate a causa del Coronavirus, molti show come Riverdale hanno dovuto accorciare le stagioni in corso, con forti ripercussioni sulla trama. Una delle domande più pressanti in questo caso a questo punto è: cosa ne sarà di Hermione Lodge e F.P. Jones?

Come è stato precedentemente annunciato, infatti, gli interpreti dei due personaggi Marisol Nichols e Skeet Urlich avrebbero dovuto lasciare Riverdale a fine quarta stagione. Ma con l'inaspettata conclusione anticipata dell'attuale stagione, non avremo modo di scoprire come era stato inteso il loro addio alla serie.

A tal proposito però si è espresso lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, che ha assicurato il ritorno dei duei genitori per gli episodi mancanti della stagione, che inevitabilmente finiranno con il confluire nella quinta.

"Torneranno per quei tre episodi. Quando è iniziata l'emergenza, ho contattato Marisol e Skeet e ho comunicato loro che le loro storie non erano terminate, e volevamo assicurarci di dare il migliore degli addii ai loro personaggi" ha raccontato a TV Line.

"Credo che Marisol sapesse cosa avrebbe fatto Hermione, mentre non credo che Skeet conoscesse le intenzioni di F.P." ha poi rivelato Aguirre-Sacasa "La verità è, e questo non è uno spoiler, che né Hermione né F.P. verranno uccisi. Quindi la mia speranza è che siano davvere parte di Riverdale fino a quando ci sarà Riverdale".

L'ultimo episodio della quarta stagione di Riverdale è andato in onda ieri, mercoledì 6 maggio, su The CW.