Riverdale, svelata la sinossi dell'episodio 'Fast Times at Riverdale High'

Dopo il recente trailer della quarta stagione di Riverdale, The CW ha diffuso (via Comicbook.com) la sinossi ufficiale del secondo episodio intitolato ' Chapter Fifty-Nine: Fast Times at Riverdale High'.

Dalla sinossi: "PRIMO GIORNO DEL SENIOR YEAR - Archia (KJ Apa) incoraggia Mad Dog (Eli Goree) a frequentare la Riverdale High e unirsi alla squadra di football. Jughead (Cole Sprouse) incontra Mr. Chipping (la guest star Sam Witwer), che gli offre un posto alla scuola d'élite Stonewall Prep. Veronica (Camilla Mendes) è combattuta quando escono fuori delle informazioni sul suo coinvolgimento nell'arresto di Hiram (Mark Consuelos). Kevin (Casey Cott) fa domanda per un posto nel Blu & Gold per chiedere scusa a Betty (Lili Reinhart). E Cheryl (Madeleine Petsch) si scontra con Mr. Honey (la guest star Kerr Smith). Ci saranno anche il nuovo preside Charles Melton e Vaness Morgan."

L'episodio andrà in onda su Netflix il 16 ottobre, una settimana dopo la premiere prevista per il 9 ottobre. Il primo episodio affronterà la morte del padre di Archie e farà da tributo per la scomparsa di Luke Perry, apparso di recente nel suo ultimo ruolo in C'era una volta in America di Quentin Tarantino.

Cosa vi aspettate dalla nuova stagione dello show? Fatecelo sapere nei commenti.