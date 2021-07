Riverdale: rivelata la sinossi ufficiale per il ritorno della quinta stagione

Dopo diversi mesi di pausa, Riverdale tornerà nella consueta programmazione ufficiale di The CW a partire dal prossimo agosto e oggi possiamo leggere la sinossi ufficiale degli episodi che mancano all'appello di questa quinta stagione che promette grandissime sorprese ai suoi spettatori. Potete leggerla comodamente dopo il salto alla notizia.

Riverdale, dopo la lunga pausa stagionale, tornerà in programmazione il prossimo 11 agosto e di seguito potete leggere la sinossi ufficiale del nuovo episodio, intitolato Chapter Eighty-Seven: Strange Bedfellows: "Ritorno a Riverdale - All'indomani dell'evasione dalla prigione di Hiram (Mark Consuelos), Archie guida la missione per radunare i detenuti rimasti a piede libero. Tabitha (Erin Westbrook) chiede aiuto a Betty (Lili Reinhart) quando si rende conto che Jughead (Cole Sprouse) è scomparso. Quando Penelope (Nathalie Boltt) torna nel gruppo, Cheryl (Madelaine Petsch) comincia a sospettare delle sue vere intenzioni. Nel cast anche Camila Mendes, Madchen Amick, Casey Cott, Charles Melton e Drew Ray Tanner. Tessa Blake ha diretto l'episodio scritto da Aaron Allen."

Proprio come le precedenti, la quinta stagione è piena di trame folli, morti scioccanti di personaggi e grandi cliffhanger. La più grande differenza tra la stagione 5 e il resto delle stagioni, è che Archie e l'intero gruppo di amici è cresciuto. L'episodio 4, infatti, introduce gli amati personaggi sette anni nel futuro, quindi dopo che i diplomati della Riverdale High si separano e si ritrovano tutti nella loro città natale. Su queste pagine abbiamo raccolto i principali spoiler della quinta stagione di Riverdale finora.

A metà maggio l'autore ha annunciato un ritorno nella serie con Archie Andrews per i fan storici della serie. Abbiamo fatto anche il punto sulle prossime puntate di Riverdale in attesa di poter vedere i nuovi episodi che concluderanno la quinta stagione dello show targato The CW.