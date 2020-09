Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa sconvolge i fan con un nuovo post su Instagram

Da qualche settimana sono partite le riprese di Riverdale 5 e in molti si domandano cosa accadrà nei nuovi episodi che vedremo il prossimo anno. Una piccola anticipazione ci è giunta dal post pubblicato su Instagram dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

L'immagine diffusa sul noto social network ci mostra Madelaine Petsch con una parrucca e Charles Melton con alcuni indumenti in pelle, tra cui una strana maschera, mentre Lili Reinhart tiene tra le mani un coltello. Insomma i tre hanno un insolito travestimento.

La didascalia della foto recita: "Mentre si conclude la nostra seconda settimana di riprese di Riverdale, diamo un'occhiata a ciò che abbiamo girato, inclusa questa scena senza prezzo. Betty con un coltello, Reggie in pelle e Cheryl con una parrucca. Sì, gente, è un’altra notte tranquilla in città".

In molti si domandano cosa questi insoliti camuffamenti possano significare anche se non vi sono ancora molte teorie in merito. Potrebbe trattarsi di un travestimento per il ballo di fine anno o di una probabile festa di Halloween? Come ricorderete Riverdale 4 si è conclusa con anticipo, dunque la nuova stagione ripartirà proprio con il ballo di fine anno. Successivamente vi sarà un notevole salto temporale che ci mostrerà la vita dei protagonisti diversi anni dopo la fine del liceo.

Intanto se siete curiosi di scoprire come proseguono le vite degli attori in Canada, date un'occhiata agli ultimi aggiornamenti sui protagonisti di Riverdale.