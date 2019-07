Riverdale: Sam Witwer si aggiunge al cast della quarta stagione

Chiamatelo Darth Maul. Chiamatelo Doomsday. Chiamatelo Mr. Hyde. Chiamatelo Agente Libertà. O semplicemente... Mr. Chipper. Sam Witwer si unisce al cast di Riverdale. Scoprite in che ruolo dopo il salto.

Come vi preannunciavamo poco più sopra, l'attore di Glenview interpreterà Mr. Chipper nella quarta stagione di Riverdale.

Il personaggio, secondo la descrizione ufficiale, sarebbe "Uno studioso, bello e... Figo. Mr. Chipper insegna scrittura creativa in una prestigiosa scuola privata vicino Riverdale. Recluta Jughead per il suo seminario, e mentre è fonte d'ispirazione per i suoi studenti, sotto la superficie nasconde anche un lato oscuro"... un po' come tutti in quel di Riverdale, ci permettiamo di aggiungere.

La scuola privata di cui si fa cenno qui è la stessa di cui aveva in precedenza parlato anche Cole Sprouse in occasione del Comic-Con di San Diego: "Dopo aver ricevuto una borsa di studio, Jughead viene sballottato in questa scuola pretenziosa da fighetti tutta alla Upper East Side di Gossip Girl piena di figli di papà e ragazzi straricchi, dove lui rappresenterà quella che si può definire la nuova linfa. Ma si, credo che ci sarà da divertirsi".

Witwer, che ai più è noto come l'interprete di Darth Maul nelle avventure animate di Star Wars e in Solo: A Star Wars Story, dovrebbe quindi condividere parecchie scene con Sprouse.

Non sappiamo però ancora che relazione avrà con gli altri personaggi dello show, né se interagirà con il resto del quartetto protagonista, Betty, Veronica e Archie (di cui abbiamo una prima foto condivisa dallo showrunner).

La quarta stagione di Riverdale andrà in onda dal 9 ottobre su The CW, e si aprirà con un tributo al compianto Luke Perry.