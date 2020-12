Riverdale: Scopriamo la trama della prima puntata della quinta stagione

Abbiamo visto le prime immagini della premiere di Riverdale, inoltre nelle scorse ore è stata condivisa da The CW la sinossi ufficiale della puntata di apertura della quinta parte della serie con Cole Sprouse e Lili Reinhart.

Come sapete la pandemia di Coronavirus ha sospeso i lavori sui set di numerose serie TV, anche per Riverdale è stato così e i fan hanno dovuto aspettare diversi mesi prima di vedere il finale della quarta stagione. La puntata, intitolata "Chapter Seventy-Seven: Climax", andrà quindi in onda il prossimo 20 gennaio, diventando così l'episodio di esordio della quinta stagione. Ecco la sinossi ufficiale condivisa da The CW: "L'indagine di Betty e Jughead riguardo l'autore li porta in un cinema segreto e sotterraneo. Nel frattempo Archie, per impressionare positivamente il comandante dell'accademia navale, sfida ad un incontro di boxe KO Kelly, invece Cheryl scopre un importante segreto di Tony mentre si prepara al prom".

L'episodio è stato diretto da Pamela Romanowsky, mentre Ace Hasan e Greg Murray si sono occupati della sceneggiatura della puntata. Nel resto della stagione invece vedremo i protagonisti dello show diversi anni dopo, una volta tornati in città dopo il college. Per concludere, vi lasciamo con la notizia che spiega la timeline completa di Riverdale.