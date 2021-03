Riverdale, tutti i segreti sul Pop's: i retroscena sul set più famoso della serie

L'avanzata di Riverdale è inarrestabile, e la quarta stagione della serie su Netflix Italia sta facendo dei numeri davvero impressionanti. Da sempre un prodotto popolare, è negli ultimi mesi che lo show è diventato un vero e proprio fenomeno sociale, tanto da rimanere tra i primi posti dei titoli più guardati sulla piattaforma streaming da tempo.

Abbiamo visto insieme quando potrebbe uscire la quinta stagione di Riverdale su Netflix, ma oggi vogliamo presentarvi una particolare curiosità, per la quale ci tufferemo all'interno del set della serie. Sapevate che l'iconico Pop's esiste davvero?

Il Chock'Lit Shoppe più famoso della TV

Per chi conosce bene Riverdale, un posto come Pop's è di sicuro tra le mete più ambite da visitare. Ebbene, se per caso vi trovaste in Canada, i vostri desideri potrebbero essere accontentati.

A Mission, nella British Columbia, esiste un locale chiamato Rocko's, che ha ospitato lo storico pilot della serie ideata da Roberto Aguirre-Sacasa. Il set era stato costruito su misura, con insegne e cartelli fatti per trasmettere l'atmosfera unica che Pop Tate era riuscito a dare al suo locale nel corso dei decenni, secondo la storia dello show.

Dopo svariate stagioni e successi, il Chock'Lit Shoppe di Pop's è diventato un set a sé stante, presente a Vancouver e creato appositamente per la serie The CW. Tuttavia, per chi volesse anche solo per qualche attimo sentirsi come Archie, Betty o Cheryl, la tappa al Rocko's è d'obbligo.

Inoltre, in occasione della première della quarta stagione della serie, nel 2019, a Toronto venne aperto per qualche giorno un piccolo Pop's, da raggiungere per tutti i fan dello show per potersi gustare un milkshake ovviamente brandizzato Riverdale.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a un'intervista di Cami Mendes che ha affermato di aver sofferto di gravi problemi durante le riprese di Riverdale 5.