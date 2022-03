Riverdale, il cast si è stancato della serie: la chiusura è vicina?

Negli USA attualmente Riverdale è nel bel mezzo della sesta stagione. Nel corso degli anni è diventata un fenomeno culturale, consentendo ai membri del cast di diventare famosi in tutto il mondo. E nonostante la serie sia stata rinnovata per la stagione 7, la maggior parte dei protagonisti vede il traguardo vicino.

Mentre negli USA la serie è in onda con la stagione 6 e in Italia possiamo vedere soltanto le immagini dell'episodio 8 di Riverdale, Cole Sprouse, intervistato da GQ, ha chiarito un aspetto sul suo lavoro nello show:"Non sono una forza creativa dietro Riverdale. In realtà non ho alcun controllo creativo. Ci presentiamo, riceviamo le sceneggiature, spesso il giorno stesso, e ci viene chiesto di girare".

La fine della serie è imminente? Ecco le parole di Camila Mendes:"Gli do un'altra stagione. Passeremo in rassegna la stagione 7. Si spera, vedremo".

"Penso che dal punto di vista strettamente legale, contrattualmente siano 7 stagioni, che è un accordo piuttosto standard per film e serie, quindi non so cosa succederà dopo" ha dichiarato Sprouse a Entertainment Tonight "Ma il mondo di Riverdale è abbastanza aperto a resistere a questa pressione". Riverdale avrà la stagione 7 ma il futuro è ancora tutto da decifrare.

Il cast forse spera in una chiusura dello show? KJ Apa aveva confessato la difficoltà di lavorare nello show, che non lascerebbe spazio agli attori di impegnarsi in altri progetti:"Tutti noi vogliamo girare film. Penso che tutti, in un certo senso desideriamo lavorare su altre cose, perché siamo bloccati a Vancouver per lo show. Il che è fantastico, tutti amiamo lavorare nella serie. Ma desideriamo anche qualcos'altro da mordere. [...] Non voglio essere ancorato ad Archie per il resto della mia vita".