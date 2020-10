Riverdale, ultimo giorno sul set per Skeet Ulrich: il commovente saluto sui social

Da qualche giorno è ripresa la produzione di Riverdale, che nella prossima, quinta stagione vedrà uscire di scena alcuni veterani del cast come Marisol Nichols e Skeet Ulrich. Quest'ultimo, in occasione del suo ultimo giorno sul set, si è affidato ai social per celebrare la fine dell'esperienza.

"Arrivederci Riverdale" ha scritto Skeet Ulrich in un post su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Grazie per avermi fatto conoscere alcune amicizie durature e così tante belle anime. Questo è il mio ultimo giorno sul set, ma l'esperienza non lascerà mai il mio cuore. Grazie a tutti voi per l'amore e il supporto."

Marisol Nichols e Skeet Ulrich avrebbero dovuto lasciare la serie alla fine della quarta stagione, ma quando la pandemia ha interrotto la produzione della serie lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha deciso che entrambi i personaggi avrebbero concluso comunque il loro arco narrativo.

"Ho parlato con tutti gli attori, ho chiamato Marisol e Skeet e ho detto: Sapete ragazzi, ovviamente vogliamo ancora finire le storie che abbiamo iniziato in questa stagione, ed entrambi hanno risposto: Certo, facciamolo. [...] Parte della vita in Riverdale, e parte della crescita, consiste nel dire addio alle persone. Sono grato a Skeet e Marisol per il loro incredibile lavoro nello show in questi ultimi quattro anni, e tutti auguriamo loro ogni bene per i loro impegni futuri."

