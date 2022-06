Riverdale: lo showrunner anticipa 'una grande svolta' per il finale della Stagione 6

Mentre sappiamo già che Riverdale terminerà con la Stagione 7, il finale della sesta stagione sta per arrivare e secondo le parole dello showrunner ufficiale dello show, quello che andrà in onda su The CW sarà un season finale davvero emozionante per tutti i fan di questa serie che l'anno prossimo preparerà il suo addio definitivo.

Secondo il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa, il fatto che la settima stagione sarà l'ultima è qualcosa che è stato pianificato in anticipo e promette che nell'ultima puntata assisteremo a "una grande svolta" in termini di storyline.

Aguirre-Sacasa ha dichiarato infatti a TVLine: "È nato tutti dalle conversazioni con lo studio, The CW e [il presidente del network] Mark Pedowitz. Quando siamo stati rinnovati per la stagione 7, anche se all'epoca non ci era stato detto che sarebbe stata la nostra ultima stagione, credo che tutti noi sentissimo che avrebbe potuto esserla. Quando io e Mark ne abbiamo parlato... è stato agrodolce. Detto questo, siamo molto orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, e la chiamata è arrivata mentre stavamo lavorando all'ultimo episodio della sesta stagione. Stavamo discutendo su quali sarebbero state le battute finali di quell'episodio ed eravamo indecisi tra un'esplosione di tensione e un finale più tranquillo. E questo ci ha decisamente incoraggiato a puntare su una grande svolta in vista della settima stagione. È davvero emozionante".

Anche se la stagione 7 di Riverdale sarà una "grande svolta", Pedowitz ha già detto che la serie avrà un "commiato appropriato" perché volevano fare la cosa giusta per la serie e per i suoi fan.

"Abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto ieri, che è entusiasta di questa notizia", ha detto Pedowitz. "E tratteremo la serie nel modo che merita. Si tratta di una serie iconica della cultura pop e vogliamo assicurarci che se ne vada nel modo giusto. Credo che abbiano deciso che sette anni fossero la durata giusta, e noi vogliamo fare la cosa giusta. È una cosa personale. Come fan, voglio fare ciò che è giusto per lo show".

Nel frattempo anche KJ Apa ha commentato la fine di Riverdale.