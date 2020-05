Riverdale, lo showrunner sui Barchie: 'Non abbiamo ancora visto la fine della storia'

Ultimamente il fandom di Riverdale è stato sede di grandi agitazioni, principalmente a causa di una certa scena con protagonisti Betty e Archie, e ciò che ne è seguito. Ma che siano piaciuti o meno gli ultimi rivolti di trama legati ai #Barchie, lo showrunner della serie ci tiene a precisare che non è certo finita qui.

Ora che l'ultimo episodio di Riverdale è andato in onda, è legittimo chiedersi se quello che è accaduto tra Betty e Archie negli scorsi episodi è da ritenersi ormai "acqua passata", o se anche qui è tutto ancora da vedere.

Così ci ha pensato TV Line a porre la domanda a Roberto Aguirre-Sacasa, creatore e showrunner della serie.

"La risposta è no. Non abbiamo decisamente visto la fine di questa storia" ha subito affermato "Innanzitutto, Veronica e Jughead non sanno nulla di quello che è successo nel bunker o nel garage di Archie, quindi c'è ancora questo aspetto da esplorare. Credo che dopo l'episodio della scorsa settimana sia abbastanza chiaro come, nonostante ciò che è successo con Archie, Betty stia cercando di reinventare la sua relazione con Jughead, mentre Archie è più perso e confuso che mai. Quindi hanno due posizioni abbastanza diverse al riguardo, e credo che giocheremo su questo fatto".

E in merito all'"improvvisato" finale di stagione (causa Coronavirus) commenta: "Nell'ultimo episodio, siccome si tratta di un episodio così divertente, e c'è un'idea precisa per la storia, ci troviamo in una situazione di status quo tra questi quattro. Ma ci saranno decisamente delle importanti ripercussioni per quello che hanno fatto Betty e Archie, che vedremo al ballo della scuola, come vuole ogni teen drama che si rispetti. Quindi no, non abbiamo sicuramente messo la parola fine a questa storia".

E voi, cosa ne pensate? Cosa accadrà al ballo? E quale coppia vorreste vedre "trionfare"? Fateci sapere nei commenti.