Riverdale: lo showrunner conferma la morte di QUEL personaggio nella quarta stagione?

Nel corso degli eventi di questa quarta stagione di Riverdale ci sono stati parecchi colpi di scena, ma uno degli ultimi e dei più clamorosi riguarda in particolare un personaggio preciso e amatissimo dal pubblico appassionato della serie. Non proseguite nella lettura se dovete ancora guardare gli ultimi episodi della stagione...

Il mistero che in questo momento circonda Riverdale è più enorme dell'identità segreta di Black Hood, ovvero: Jughead Jones (Cole Sprouse) è davvero morto nel corso di questa quarta stagione? Gli episodi finora sembrano confermare il destino del personaggio e la sorte di Jug era perfino stata anticipata da un flash-forward mandato in onda nel finale della terza stagione dello show. Ovviamente, data la natura di uno show come Riverdale, il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e i fan quindi continuano a sperare che non tutto sia perduto per il personaggio. Tuttavia, lo showrunner della serie Roberto Aguirre-Sacasa ha pubblicato un tweet parecchio esplicito, che indica che la situazione di Jug purtoppo potrebbe rivelarsi definitiva.

Aguirre-Sacasa ha infatti postato una citazione che include anche la data di nascita e di morte del personaggio, suggerendo anche ai fan di preparare del "cibo confortante" per prepararsi a vedere la prossima puntata: "La vita non è un romanzo di Agatha Christie, è parecchio più incasinata. Guardate la puntata con del cibo confortante accanto. Zuppa di pomodoro, ad esempio. Quello di domani sarà un episodio speciale". Il tweet poi indica la data di morte di Jug: 18 marzo 2020.

Se il destino di Jughead Jones (Cole Sprouse) dovesse essere confermato sarebbe un'interessante evoluzione di eventi soprattutto in vista della quinta stagione e contando anche che Skeet Ulrich e Marisol Nichols lasceranno Riverdale al termine della quarta stagione. Non è ancora stato reso noto come usciranno di scena i personaggi, ma solo che accadrà sul finire della quarta stagione.

Il prossimo episodio di Riverdale, quello caldamente raccomandato da Aguirre-Sacasa, andrà in onda stanotte negli Stati Uniti e si intitolerà Chapter Seventy-Two: To Die For. La regia è stata curata da Shannon Kohli.