Riverdale, lo showrunner definisce 'apocalittico' il finale della stagione 6!

La sesta stagione di Riverdale ha visto Archie e il resto del gruppo confrontarsi con realtà alternative e con il male, ma la salvezza potrebbe essere stata raggiunta. Nell'episodio andato in onda la scorsa settimana sono accadute delle vicende che potrebbero aver portato ad un cambiamento importante per i personaggi.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Riverdale.



Il gruppo ha sconfitto Percival Pickens (Chris O'Shea) riuscendo ad ottenere un ultimo incantesimo che riguarda la cometa Bailey indirizzata a Riverdale.

Ecco le parole di Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner della serie:"Il nostro penultimo episodio è stata una battaglia tra Percival e la nostra banda, sembrava un finale davvero grande e ricco di azione. L'abbiamo fatto consapevolmente, in maniera tale che nell'ultimo nostro ultimo episodio potessimo concentrarci su storie emotive, storie di personaggi e relazioni". D'altronde lo showrunner di Riverdale aveva già anticipato una grande svolta per il finale di Riverdale 6. In Italia la stagione è ancora inedita ma negli Stati Uniti si sta chiudendo proprio in questi giorni.



Aguirre-Sacasa ha proseguito:"La domanda che ci siamo posti è stata:'Ok, tutti questi personaggi che amiamo hanno un giorno di vita: come trascorreranno le loro ultime 12 ore?'. La minaccia che stanno affrontando è apocalittica e c'è un campo di forza magico che tiene tutti in trappola a Riverdale".



