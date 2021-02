Riverdale, lo showrunner rivela: 'Il crossover con Sabrina è più possibile che mai'

La cancellazione de Le Terrificanti avventure di Sabrina è stata un duro colpo per i fan della serie ma, Roberto Aguirre-Sacasa ha suggerito che potremmo presto rivedere la nostra amata strega in un crossover con Riverdale.

"Ti dirò che abbiamo avuto molte conversazioni su come trovare un modo per portare i personaggi da Katy Keene a Riverdale e da Sabrina a Riverdale, quindi è più possibile che mai. Potrebbe accedere sul serio, lasciatemelo dire", ha detto lo showrunner ad Entertainment Tonight. In fondo, come più volte abbiamo avuto modo di dire, la strega interpretata da Kiernan Shipka esiste nello stesso universo televisivo di Riverdale di The CW, e per tale ragione un crossover tra i due spettacoli non dovrebbe essere un'ipotesi così irreale.

A dicembre, proprio l'interprete di Sabrina ha spiegato perché a suo avviso Riverdale necessita di una strega come la giovane Spellman: "Onestamente, penso solo che Riverdale potrebbe usare una strega. Stanno affrontando un sacco di cose e hanno bisogno di vibrazioni celestiali di qualsiasi tipo! Hanno bisogno di un po' di potere extra, hanno bisogno di qualcuno che conosca la reincarnazione, la negromanzia. Ne hanno bisogno nel loro mondo e, non lo so, penso solo che sarebbe un mondo divertente se le due storie si scontrassero a un certo punto".

Intanto, scoprite dove poter vedere Riverdale, nell'attesa che i nuovi episodi arrivino anche in Italia.