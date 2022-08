Riverdale, ci sarà mai uno spin-off su Cheryl Blossom? Parla Madelaine Petsch

Riverdale si concluderà con la settima stagione, ma ci sarà forse la possibilità di spin-off sui personaggi più amati, magari Cheryl Blossom? Sentiamo che ne pensa Madelaine Petsch.

Nel mondo della televisione e dello streaming, non sempre la parola cancellazione equivale alla fine. Guardate la Sabrina Spellman di Kiernan Shipka, che nonostante la conclusione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è già tornata diverse volte sullo schermo.

Potrebbe dunque essere il caso anche di altri personaggi dell'Archieverse, come ad esempio Cheryl Blossom?

"Amo e adoro Cheryl così tanto... Abbiamo intrapreso un viaggio incredibile insieme. Siamo cresciute insieme. Quindi l'idea di doverle dire addio mi rattrista moltissimo. E non riesco a immaginare una realtà in cui non la interpreto o dove comunque non è parte della mia vita" ha commentato la sua interprete, Madelaine Petsch, ai microfoni di Comicbook "Detto questo, sono davvero entusiasta all'idea di esplorare altre opportunità e provare cose nuove. E, come gli altri attori, siamo sempre alla ricerca di varietà nei ruoli che interpretiamo, vogliamo sempre vestire i panni di nuovi personaggi".

Dunque Riverdale avrà uno spin-off su Cheryl o no?

"Quindi penso che, per quanto la ami... Penso che dovrò amarla e lasciarla andare" conclude l'attrice.

E voi, lo vorreste uno spin-off su Cheryl? Fateci sapere la vostra.