Riverdale, nella stagione 6 ci sarà il crossover con Sabrina: arriva Kiernan Shipka!

Finalmente avremo il tanto agognato crossover tra Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina! Kiernan Shipka a.k.a. Sabrina Spellman arriverà in città nella sesta stagione della serie con KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse e Camila Mendes.

Tremate, tremate: le streghe son tornate... A Riverdale.

La città più problematica di casa The CW (escludendo quelle degli show dei supereroi) sta per ricevere una visita inaspettata, ma assai desiderata dai fan delle storie ispirate agli Archie Comics.

Kiernan Shipka, l'interprete di Sabrina Spellman nella serie Netflix Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ha comunicato con un post di Instagram che arriverà in quel di Riverdale nella sesta stagione dello show The CW.

"Da Greendale a Riverdale... Ci vediamo nella stagione 6" ha scritto l'attrice condividendo una foto dal set.

Lo showrunner di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa ha poi confermato la notizia ai microfoni di Entertainment Weekly!, affermando che "Volevamo che Sarina visitasse Riverdale fin dalla prima stagione, quindi è davvero elettrizzante vederlo finalmente accade come parte del nostro evento speciale".

Aguirre-Sacasa fa riferimento agli episodi evento che apriranno l'ottava stagione di The Flash e la sesta di Riverdale annunciati ormai già tempo dal canale (i primi 5 per entrambe le serie), e nel caso del suo show, Sabrina farà la sua comparsa nel quarto episodio intitolato "The Witching Hour(s)".

"È perfetto il fatto che arriverà per aiutare Cherry Blossom (Madelaine Petsch) durante il momento in cui ne avrà più bisogno" aggiunge Aguirre-Sacasa "Sul set hanno dato tutti di matto, e sono sicuro che accadrà anche per i fan. È davvero divertente e speciale".

Chissà, tuttavia, come sarà possibile per la streghetta considerato lo scioccante finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Non resta che attendere l'arrivo dell'episodio in tv per scoprirlo.