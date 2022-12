Riverdale, stagione finale: filmato della sequenza iniziale, pieni Anni' 50!

Giunge alla settima e ultima stagione Riverdale che da poco è stata cancellata ufficialmente. La serie, che non cessava di sorprendere i fan dalla sua uscita nel 2017, li meraviglia nuovamente con uno sneak peek alla sequenza iniziale della settima stagione, in cui i personaggi si vedono catapultati negli anni '50.

Il creatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa ha appena rivelato su Instagram (potrete trovare il post in calce) la sequenza iniziale ufficiale della quinta stagione, tutta in stile anni '50. La scelta degli anni '50 non è casuale: infatti nella stagione precedente (stagione 6), che ha visto il manifestarsi di eventi sovrannaturali, un personaggio manda tutti accidentalmente indietro di anni per evitare che una cometa distrugga la città. Un atto meraviglioso, ma dalle conseguenze decisamente... anacronistiche.

I costumi, i colori e lo stile di montaggio richiamano proprio quegli anni, oltre al fumetto originale su cui la serie si basa. Dando un'occhiata ai commenti sotto il post, si può dedurre che i fan siano abbastanza ansiosi di vedere di cosa si tratta.

Nella settima stagione di Riverdale si assiste inoltre al ritorno al liceo di Archie Betty e Veronica, e lo dimostrano le nuove foto condivise da Entertainment Weekly.

Cosa ne pensate di questa sequenza iniziale? Fatecelo sapere nei commenti!