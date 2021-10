Riverdale: una star principale dice addio alla serie al termine della quinta stagione

Secondo quanto riportato da The CW, è stata confermata l'uscita di scena di uno dei volti principale del cast di Riverdale in seguito al finale della quinta stagione della serie. L'ultimo episodio della stagione è stato quindi definito il canto del cigno per questo personaggio che dunque non farà ritorno nella sesta stagione. Ecco chi è.

Stiamo parlando come avete capito di Mark Consuelos, che è nel cast di Riverdale come personaggio regolare e fisso dalla seconda stagione nei panni di Hiram Lodge. Consuelos - che nella serie è iol padre di Veronica Hodge e spesso avversario principale di Archie Andrews - era apparso anche nello show spin-off su Katy Keene poi cancellato prematuramente da The CW.

"L'episodio di questa sera sarà il canto del cigno di Mark nel suo interpretare il nostro villain Hiram Lodge in Riverdale per quattro folli stagioni e in questi gloriosi anni", ha commentato il produttore dello show e showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. "Dal momento in cui si è unito a noi, Mark è stato favorevole e aperto a qualsiasi cosa letteralmente, il suo impegno era sempre al 100% per rendere la vita di Archie un inferno in terra. E quello che è divertente è che Mark non potrebbe essere più diverso da Hiram. Una persona dolcissima e un professionista, sempre dedito agli altri. Auguriamo a Mark il meglio con la speranza che questa non sia l'ultima volta che incontriamo Hiram Lodge".

Sebbene manchi ancora diverso tempo prima del debutto della nuova stagione, l'emittente statunitense The CW ha già deciso di diffondere un primo trailer di Riverdale 6, fornendoci un primo sguardo ufficiale alla nuova stagione che prenderà il via il prossimo 16 novembre insieme all'evento crossover "Armageddon" di The Flash.

