Riverdale: una storia di Jughead sarà al centro del finale della quarta stagione

Nonostante la notizia della conclusione anticipata di Riverdale 4, i fan sono ansiosi di scoprire cosa accadrà nell'ultima puntata della stagione. L'emittente televisiva The CW ha quindi condiviso alcune foto scattate sul set dello show.

Trovate le immagini dell'episodio intitolato "Chapter Seventy-Six: Killing Mr. Honey" in calce alla notizia, come rivela il nome della puntata il preside della scuola sarà al centro delle vicende del season finale, se siete curiosi di sapere cosa potremo aspettarci dalle vicende ambientate nella cittadina americana, vi segnaliamo la sinossi ufficiale: "Dopo aver ricevuto una lettera dall'università dello Iowa che gli chiede di mandargli un breve racconto, Jughead inizia a scrivere una storia in cui il gruppo si vendica del preside Honey, dopo tutti i momenti del loro ultimo anno che sono stati rovinati da lui". La regia è stata affidata a Madchen Amick, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ted Sullivan e James DeWille.

Nel cast saranno presenti KJ Apa, Camilla Mendes, Madelaine Petsch, Marisol Nichols, Madchen Amick, Kerr Smith e Cole Sprouse. Dopo le ultime vicende di Riverdale andate in onda, i protagonisti della serie si troveranno a dover capire chi sono gli autori delle misteriose videocassette che stanno ricevendo per posta, mentre devono fare i conti con le difficoltà del loro ultimo anno di liceo.