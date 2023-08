Riverdale ha una storia di Multiverso migliore di The Flash? La teoria che fa discutere

Dopo la fine di Riverdale è giunto il momento di trarre le conclusioni sull’amatissima serie tv basata sui fumetti Archie Comics. In effetti l’ultima stagione ha dato uno spunto di riflessione ulteriore, avendo presentato, a detta di molti, la migliore versione di un multiverso dell’intera annata cinematografica e televisiva.

Dopo avervi spiegato dove vedere le ultime due stagioni di Riverdale per gustarvi, se non lo aveste già fatto, il gran finale, torniamo a parlare dello show per analizzare come il multiverso della serie creata da Roberto Aguirre-Sacasa sia stato un espediente narrativo migliore di quello visto in The Flash.

Mentre nel film DC, infatti, il multiverso sembra utilizzato soltanto come un modo di infarcire il prodotto di attori e personaggi già visti in altre opere, senza alcun reale coinvolgimento emotivo da parte dei protagonisti per quello che concerne il significato stesso di un multiverso, nella serie tv ambientata nella piccola città di Riverdale è proprio l’impatto emotivo sui personaggi e sulla loro consapevolezza di quello che sarebbe potuto essere a determinare l’importanza del multiverso e a regalare una stratificazione aggiuntiva alla narrazione.

Riverdale è stata spesso scanzonata o ironica nella sua proposizione di multiverso, ma allo stesso tempo è stata proprio l’incredibile consapevolezza surreale di come le cose sarebbero potute essere diverse che ha funzionato.

Per quanto l’idea possa sembrare controversa, siamo sicuri che lo show abbia fatto un ottimo lavoro nella gestione complessa di creare e dare un senso al multiverso e, da parte nostra, non resta che lasciarvi con la spiegazione del finale di Riverdale.