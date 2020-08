Riverdale, Supernatural e Superman e Lois, ecco le date dei possibili ritorni sul set

Come ormai sappiamo benissimo, molte produzioni sono state interrotte a causa della pandemia di Covid-19, tra queste ci sono anche Riverdale, Supernatural e Superman e Lois. Queste tre serie però potrebbero presto ritornare sul set. Scopriamo insieme quando.

Stando alle voci riportate da CreativeBC sembra che Supernatural possa riprendere i lavori a partire dal 18 agosto, e se tutto procederà secondo i piani le riprese potrebbero già concludersi intorno all' 11 settembre. La quindicesima stagione della serie che ha come protagonisti i fratelli Winchester sarà anche l'ultima, visto che Jared Padalecki di qui in avanti sarà impegnato col reboot di Walker, Texas Ranger.

Riverdale invece verosimilmente riprenderà la produzione a partire dal 14 settembre che, terminare all'incirca verso il 1 maggio. A differenza di Supernatural, la serie degli Archie Comics dovrebbe riprendere da ciò che era rimasto in sospeso nella stagione precedente. Dunque si ripartirà dai 3 episodi rimasti in sospeso della stagione 4 e poi Riverdale subirà un salto in avanti nel tempo di diversi anni.

In riferimento a Superman & Lois sappiamo invece che non era stato ancora girato nemmeno il pilot quando la produzione è stata bloccata. La serie dunque presumibilmente inizierà i lavori a partire dal 13 ottobre. Questi dovrebbero poi concludersi verso gli inizi di maggio. Superman & Lois farà parte dell'universo condiviso dell'Arrowverse di cui fanno parte altre serie tra cui Supergirl, The Flash, Batwoman, Black Lightning e DC's Legends of Tomorrow.

Per quanto concerne la messa in onda di queste serie, sappiamo che Supernatural dovrebbe trasmettere i suoi episodi rimanenti in autunno mentre non vedremo le anteprime di Riverdale e Superman & Lois prima di gennaio. Non ci resta che attendere dunque.