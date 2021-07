Riverdale, il nuovo trailer anticipa il ritorno della stagione 5!

Dopo una pausa di alcuni mesi, Riverdale sta per tornare sugli schermi americani e i fan sono ansiosi di poter scoprire come si risolveranno le trame dello show. The CW ha pubblicato un nuovo trailer degli episodi che rimangono per completare la stagione 5 e già dalle sequenze mostrate nel video si possono scoprire diverse novità interessanti.

Per esempio il ritorno di Josie e le Pussycats, Cheryl (Madelaine Petsch) e Penelope Blossom (Nathalie Bolt) che avviano un ministero, e Betty Cooper (Lili Reinhart) che intensifica il duello con la persona che ha ucciso Polly. Scoprite la sinossi ufficiale di Riverdale 5.



Probabilmente è arrivato il momento di far balzare la trama della serie cinque anni dopo gli eventi raccontati sinora.

Roberto Aguirre-Sacasa ha parlato in questi termini dei nuovi episodi di Riverdale:"A livello pratico volevamo davvero che i bambini interpretassero personaggi maggiormente vicini alla loro età. E penso che uno dei tratti distintivi di Riverdale è che non è un procedural. Ogni episodio ha il suo genere e si reinventa costantemente e sembrava che se fossimo rimasti al liceo avremmo potuto correre il rischio di affrontare gli stessi ritmi e le stesse storie ancora e ancora. Quindi credo che l'idea fosse stata una sorta di spinta creativa per gli attori, dopo quattro anni di complotti bizzarri, intricati e incestuosi".



