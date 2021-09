Riverdale, ecco il trailer del nuovo episodio: "Return of the Pussycats"

The CW ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale del quindicesimo episodio della quinta stagione di Riverdale, intitolato "Return of the Pussycats" e che vedrà delle grosse sorprese in arrivo per tutti i fan dello show. La quinta stagione della serie è ripartita lo scorso agosto e proseguirà fino al prossimo ottobre con l'episodio 19.

Come suggerito dal titolo, l'episodio in questione vedrà il tanto atteso ritorno di Josie McCoy (Ashleigh Murray), Valerie Brown (Hayley Law), e Melody Valentine (Asha Bromfield) che torneranno in quel di Riverdale per la prima volta dopo parecchio tempo. Questo ritorno dovrebbe portare con sé parecchia fanfara e gustosi numeri musicali e non ultimo anche il ritorno di Alexandra Cabot (Camille Hyde), vista recentemente in compagnia di Josie nella serie Katy Keene, spin-off di Riverdale poi cancellato.

Recentemente lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha dichiarato che quelli attualmente in onda sono gli episodi di Riverdale migliori mai girati dalla produzione: "La cosa più bella è la voglia di far vedere ai fan questi episodi, sono tra i migliori che abbiamo fatto, sono alcuni dei nostri episodi più strani e daranno molte risposte a molte domande che i fan si sono fatti... voglio dire, sono davvero, davvero speciali. Quindi sono per lo più entusiasta di farli uscire e coinvolgere nuovamente gli spettatori. È passato troppo tempo".

Nell'ultimo epiosdio, il quattordicesimo, oltre alla questione di Cheryl, abbiamo visto anche Betty e Alice affrontare un camionista che potrebbe essere stato coinvolto nella scomparsa di Polly. Invece Jughead e Archie hanno dovuto affrontare eventi del loro immediato passato.

"Return of the Pussycats", il quindicesimo episodio della stagione, andrà in onda su The CW il prossimo 8 settembre.