Riverdale, primo trailer della stagione 6: ecco quando andrà in onda

Mentre proseguono i lavori per Riverdale 6, la quinta stagione della serie CW si è conclusa nei giorni scorsi, portando lo show scritto da Roberto Aguirre-Sacasa in un territorio fin qui rimasto inesplorato.

Sebbene manchi ancora diverso tempo prima del debutto della nuova stagione, l'emittente statunitense ha deciso di diffondere un primo trailer di Riverdale 6, fornendoci un primo sguardo ufficiale alla nuova stagione che prenderà il via il prossimo 16 novembre insieme all'evento crossover "Armageddon" di The Flash.

Ovviamente, come sanno coloro che hanno visto il finale della quinta stagione di Riverdale, l'episodio si è concluso con Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) che ha lanciato una maledizione su coloro che le avevano fatto del male, in modo del tutto simile a quanto fatto dal suo antenato durante l'era dei processi alle streghe di Salem. Sembra che la maledizione abbia già iniziato a prendere piede sulla città, come si nota dai toni spettrali del trailer e naturalmente ci saranno molte inquietanti ripercussioni per tutti.

Nel trailer mancano naturalmente sia Betty Cooper (Lili Reinhart) che Archie Andrews (KJ Apa), visti l'ultima volta pochi secondi prima dell'esplosione causata da Hiram Lodge (Mark Consuelos). Quest'ultimo personaggio tra l'altro non avrà più un ruolo così importante nella serie visto che Mark Consuelos ha deciso di lasciare Riverdale.

Insomma, quale sarà il destino di Betty e Archie?