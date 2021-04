Riverdale e il tributo a Luke Perry: un dettaglio che forse vi sarà sfuggito

La popolarità di Riverdale non si arresta, nemmeno di fronte alla lunga pausa che si è presa la sua quinta stagione, che ritornerà a luglio. In attesa di scoprire quali saranno le evoluzioni della storia di Archie e dei suoi amici, oggi vogliamo parlarvi di una curiosità della serie davvero molto commovente, e che riguarda Luke Perry.

Abbiamo visto insieme quali siano le coppie nate nella vita reale nel cast di Riverdale, ma vogliamo trattare della tragica scomparsa dell'attore che era diventato famoso in gioventù per aver fatto parte del cast di Beverly Hills 90210.

Come ben sapete, purtroppo, Perry è venuto a mancare il 4 marzo 2019, quando le riprese della terza stagione di Riverdale stavano per terminare. Lo show di Roberto Aguirre-Sacasa, nel corso del suo quarto ciclo di episodi, proprio all'inizio dell'arco narrativo, ha voluto tributare all'attore un episodio omaggio, per ricordare la memoria non solo del personaggio di Fred Andrews che interpretava Perry (fatto morire off-screen, in rispetto dell'attore californiano), ma anche proprio del leggendario Luke.

Per questo motivo, nel primo episodio della quarta stagione di Riverdale, dal titolo Capitolo cinquantotto: "In memoria", sono state condivise una serie di foto del passato di Perry. Le immagini che ne ritraggono la vita, anche lontano dal set, sono state fornite nientemeno che dalla famiglia dell'attore, come dichiarato da Aguirre-Sacasa:

"Una delle nostre produttrici esecutive, Sarah Schechter, era molto vicina a Luke, e alla sua famiglia. Li abbiamo coinvolti [i membri della famiglia Perry, ndr.] più che abbiamo potuto. Hanno letto il copione, e ci hanno fornito quelle splendide foto".

Insomma, un tributo meraviglioso a un grande uomo, prima che a un grande professionista.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quando potrebbe finire la serie TV Riverdale.