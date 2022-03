Riverdale, è ufficiale: la serie di The CW avrà una stagione 7!

The CW rinnova una delle sue serie più popolari: Riverdale. Mentre la stagione 6 è appena ripartita con il suo 101° episodio, il network statunitense annuncia il rinnovo dello show ambientato nella misteriosa cittadina.

L'amministratore delegato di The CW, Mark Pedowitz, ha annunciato il rinnovo di Riverdale insieme a quello di altri titoli molto apprezzati dagli spettatori, svelando ad esempio la stagione 3 di Superman & Lois e la stagione 9 di The Flash, ora ufficialmente la serie più longeva dell'Arrowverse!

Pedowitz ha definito i rinnovi di queste serie come "le solide fondamenta" sulle quali sarà costruita la stagione televisiva 2022-2023 di The CW, poiché si tratta degli show di maggior successo del network. "Queste serie sono importanti anche per la nostra strategia digitale complessiva, perché sono tra le più viste in streaming e tra le più discusse sui social" ha aggiunto il dirigente.

Nelle scorse settimane, l'attrice Camila Mendes, che nella serie interpreta Veronica Lodge, ha dichiarato che secondo lei Riverdale arriverà fino alla stagione 7 e poi vedrà la fine: "Gli do un'altra stagione. Credo che arriveremo fino alla stagione 7" ha detto l'attrice, in linea con le dichiarazioni precedenti di colleghi come Cole Sprouse che aveva rivelato: "Penso che in senso strettamente legale, da contratto siamo legati per sette stagioni, è un contratto abbastanza standard per quanto riguarda film e televisione, quindi non so cosa accadrà dopo".

Sarà interessante dunque vedere che piega prenderà Riverdale in futuro, con una nuova stagione tutta da scrivere: dopo il salto temporale della quinta stagione, infatti, lo show si è concesso la licenza di sperimentare con le storyline a partire proprio dalla stagione 6 che ha preso il via con un'antologia in 5 episodi, nella quale abbiamo assistito anche al crossover tra Riverdale e Sabrina.