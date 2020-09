Riverdale, ecco gli ultimi aggiornamenti sui protagonisti della serie

Le riprese della quinta stagione di Riverdale sono iniziate da qualche settimana a Vancavour, tutti gli attori sono ormai sul set ai propri posti di combattimento. Scopriamo dunque le ultime novità sul cast di questo teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics.

I giovani attori sono stati molto felici di ritrovare i propri compagni di viaggio dopo un periodo così complesso come quello degli ultimi mesi e come dimostrano le foto social, KJ Apa e Cole Sprouse sono ormai una vera e propria coppia di fatto.

Per affrontare al meglio le lunghe giornate canadesi, le interpreti di Betty Cooper, Veronica Lodge e Cheryl Blossom hanno deciso di creare un profilo Tik Tok chiamato @blondebrunetteredhead con cui in pochissimo tempo hanno già superato il mezzo milione di follower.

Ma al di là di questa piccola parentesi in compagnia delle colleghe, Lili Reinhart sembra non apprezzare le limitazioni del set di Riverdale. L'attrice dopo aver ufficializzato la fine della sua relazione con Cole Sprouse, ha rivelato di sentirsi prigioniera di questo mondo dorato e si è sfogata sui social ammettendo tutte le sue paure per un momento tanto incerto.

Camilla Mendes ha invece un nuovo amore, e ha reso pubblica la storia con un tenero post su Instagram con cui presenta al mondo dei social Grayson Vaughan, il modello 28enne con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo la fine della storia con Charles Melton.

Intanto mentre la quinta stagione di Riverdale prende sempre più forma, lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa sarebbe pronto a produrre nuove serie basate sugli Archie Comics. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.