Riverdale 5: nell'ultimo episodio c'è un easter egg che lega Josie McCoy e Catwoman

La seconda parte di Riverdale 5 sta andando in onda negli Stati Uniti, mentre la produzione della stagione 6 è iniziata. Ieri è stato trasmesso su The CW il quindicesimo episodio, Return of the Pussycats, dove i fan hanno scovato un interessante easter egg.

Le Pussycats le ricordiamo tutti. Si tratta del trio musicale apparso per la prima volta nei comics del 63 e composto da Ashleigh Murray, Hayley Law e Asha Bromfield nei panni di Josie McCoy, Valerie Brown e Melody Valentine.

Come sappiamo, i personaggi sono spariti nel tempo dallo show, e anche la più celebre delle tre, Josie, dopo la quarta non è tornata. In quest'ultimo episodio, però, è venuto fuori che Josie ha lasciato la città e adesso è famosa a livello globale. In questa puntata fa ritorno nel luogo in cui ha vissuto la sua adolescenza, dopo essere scappata poco prima dell'inizio di un suo concerto alla notizia della morte di suo padre, e rimette la band insieme un'altra volta ancora. Ovviamente, essendo celebre, la cantante si ferma ad un Hotel, ma non può dare il suo vero nome. Ecco, allora, che spunta l'easter egg che ha fatto sorridere tutti.

Josie McCoy dà infatti un nome piuttosto conosciuto: Julie Newmar. Vi ricorda qualcuno? Si tratta del nome dell'attrice che ha interpretato Catwoman nelle prime due stagioni della serie su Batman con Adam West e Burt Ward. Un caso? Sicuramente no. Sarebbe infatti di un riferimento al fatto che Josie e Catwoman sono i due personaggi che, nei fumetti, sono legate alla figura del gatto.

La serie, in Italia, è attualmente in pausa, mentre negli USA gli episodi di Riverdale vengono trasmessi settimanalmente su The CW.